Министр внутренних дел украины Арсен Аваков пообещал уже со следующего фискального года ( в Украине начинается 1 января и заканчивается 31 декабря - Прим.Ред.) значительно сократить количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе. Об этом передает Укринформ.

"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" со значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", - заявил Арсен Аваков.

Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок. "Это - составляющая совершенно другой философии", - подчеркнул министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета госконцерна "Укроборонпром".