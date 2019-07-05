Вчера, 4 июля, на Багамских островах потерпел крушение пассажирский вертолет. В авиакатастрофе погибло семь граждан США, среди которых и известный миллиардер Кристофер Клайн. Вертолет с группой американцев направлялся с островов в город Форт-Лодердейл расположенный в штате Флорида.

О трагедии на Багамах сообщает ТАСС со ссылкой на американский портал Metro News.

По данным портала, эту информацию подтвердили люди из ближнего круга погибшего миллиардера. Кристофер Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам авторитетного журнала Forbes, его состояние превышало $1,8 миллиарда.

Ранее "Страна" сообщала, что в США вертолет сбросил боеприпасы прямо на городскую школу.

Также мы сообщали, что в США вертолет врезался в жилой дом.