Крушение вертолета на Багамах. В катастрофе погиб известный американский миллиардер и еще шесть человек
Вчера, 4 июля, на Багамских островах потерпел крушение пассажирский вертолет. В авиакатастрофе погибло семь граждан США, среди которых и известный миллиардер Кристофер Клайн. Вертолет с группой американцев направлялся с островов в город Форт-Лодердейл расположенный в штате Флорида.
О трагедии на Багамах сообщает ТАСС со ссылкой на американский портал Metro News.
По данным портала, эту информацию подтвердили люди из ближнего круга погибшего миллиардера. Кристофер Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам авторитетного журнала Forbes, его состояние превышало $1,8 миллиарда.
Ранее "Страна" сообщала, что в США вертолет сбросил боеприпасы прямо на городскую школу.
Также мы сообщали, что в США вертолет врезался в жилой дом.