Вчера, 4 июля, в Москве был экстреннно прооперирован Юрий Шатунов, бывший солист культовой советской поп-группы "Ласковый май". Он почувствовал себя плохо еще на гастролях в Новороссийске, но отработал концерты на уколах. Однако после возвращения в столицу России стало ясно, что операции не избежать, передает портал KP.

"Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга, 4 июля. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо, - рассказал директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. - В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление. Слава Богу, что все сделали вовремя, спасибо врачам. Следующий тур у нас начинается 10 октября. У Юрия уже все расписано на осень и на следующий год. А пока будем заниматься здоровьем".

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве умер актер Андрей Харитонов, звезда фильмов "Овод" и "Человек-невидимка", похоронят его в Киеве.

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