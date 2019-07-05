Вчера, 4 июля, в Киеве на взятке в $2 000 был задержан заместитель директора Департамента культуры Киевской горгосадминистрации (КГГА). Чиновник вымогал не очень большую сумму за содействие в регистрации "религиозной организации".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона и разместила фото момента задержания взяточника.

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона задержан заместитель директора Департамента культуры - начальник управления по делам национальностей и религий. Чиновник требовал "вознаграждение" в $2 000 за регистрацию религиозной организации.

Установлено, что чиновник в апреле 2019 выдвинул гражданину Украины требование о передаче $2 000 за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве. 4 июля чиновник через посредника получил указанную сумму неправомерной выгоды от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого взяточник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а деньги изъяты", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Задержание чиновника произошло совместно со следователями теруправления ГБР, при оперативном сопровождении сотрудников Управления защиты экономики Нацполиции Украины.

"Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения фигуранта от занимаемой должности", - добавили в военной прокуратуре.

Фото: facebook.com/vpcru/

Ранее "Страна" сообщала, что ГБР запустила торпедой мошенника-игромана во взяточника-полицейского.

Также мы рассказывали, что глава Офиса президента прикинул, сколько нардепов от "Слуги народа" будут брать взятки.