У Зеленского заявили, что досрочные выборы в Раду под угрозой срыва
Вчера, 4 июля, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины, назначенные на 21 июля, находятся под угрозой срыва.
По мнению Дмитрия Разумкова к срыву выборов может привести решение суда о пережеребьевке партий для определения их номеров в бюллетене. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".
"На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатано - это 5 200 000 штук. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - отметил политик.
По его словам, для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужно иметь дополнительные средства, которых в бюджете не предусмотрено.
"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение", - заявил Разумков.
Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева на выборы в Раду.