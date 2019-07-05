Вчера, 4 июля, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины, назначенные на 21 июля, находятся под угрозой срыва.

По мнению Дмитрия Разумкова к срыву выборов может привести решение суда о пережеребьевке партий для определения их номеров в бюллетене. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатано - это 5 200 000 штук. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - отметил политик.

По его словам, для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужно иметь дополнительные средства, которых в бюджете не предусмотрено.

"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение", - заявил Разумков.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева на выборы в Раду.