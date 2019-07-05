Вчера, 4 июля, в США торжественно отметили главный праздник страны - День независимости. По этому случаю в Вашингтоне прошел военный парад, а президент Дональд Трамп выступил на массовом митинге перед своими сторонниками.

Видео опубликовано в официальном Twitter хозяина Белого дома.

Видео: twitter.com/realDonaldTrump

Торжества начались с пролета над Национальной аллей в центре Вашингтона "Борта №1" - президентского самолета Boeing 747. Затем Трамп произнес речь из пуленепробиваемого бокса на сцене. В это время кадры показали и спецагентов, которые следили с возвышенности за окрестностями.

Выступая у мемориала Линкольну, Трамп похвалил американские сухопутные войска, флот, военно-воздушные силы, береговую охрану, морскую пехоту, а также напомнил о скором появлении космических сил США.

"Наша нация сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Мы никогда не забудем, что мы американцы, и будущее принадлежит нам. Будущее принадлежит смелым, сильным, гордым и свободным. Мы - один народ, идущий к одной мечте и и у нас великолепная судьба", - заявил президент США.

Затем военный оркестр сыграл "Гордость быть американцем" Ли Гринвуда. В это же время над головами собравшихся пролетел еще один самолет пилотажной группы Blue Angels.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называлось "Слава Америке" и было посвящено американским военным.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп приехал в Южную Корею и рассказал про непобедимую армию США.