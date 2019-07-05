Балерину Большого театра Аллу Богуславскую госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

Как сообщает телеканал, она пыталась сбежать от своих родственников, однако упала в подъезде и ударилась головой.

87-летнюю Богуславскую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Балерина Алла Богуславская родилась в 1932 году, она является заслуженным деятелем искусств РФ. В прошлом году она получила благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее сообщалось, что жену Бари Алибасова срочно госпитализировали. Отмечается, что артистка почувствовала удушье и вызвала "скорую помощь". Как выяснилось, у женщины был приступ бронхиальной астмы.

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