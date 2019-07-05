Папа Римский Франциск после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла сегодня в Ватикане, попросил главу РФ молиться за него, передает РИА Новости.

"Большое спасибо, молитесь за меня", - сказал папа Римский. После этого президент и понтифик крепко пожали друг другу руки.

Отмечается, что просьбу Франциска Путину не перевели.

"Спасибо за содержательную и интересную беседу", - сказал Путин.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.

Также мы писали, что Путин опоздал на встречу с Папой Римским. Его самолет приземлился в аэропорту в Риме в 12:58, а визит к понтифику был назначен на 13:00.