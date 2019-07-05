Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов предлагает расширить закон о люстрации, распространив его на всех чиновников, которые занимали должности во времена режима бывшего президента Петра Порошенко. Об этом Портнов заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации - запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политичного режима с 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019-го", - написал он.

По словам Портнова, проект закона полностью соответствует Конституции Украины, европейским стандартами и социологическим ожиданиям.

"Предлагаем новому парламентскому большинству сразу после выборов поставить в этом вопросе точку", - сказано в посте.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Ранее сообщалось, что Портнов написал заявление в ГБР против Парубия и Луценко.

Также мы писали, что Портнов нанял адвокатов и детективов искать в Панаме офшоры Порошенко.