В Киевской области судят мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения зверски убил свою мать. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Установлено, что 30 июня текущего года в с. Красиловка 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения находясь в доме вместе со своей матерью нанес ей многочисленные телесные повреждения, а именно переломы ребер и костей таза.

От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте.

Задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины, то есть в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего.

По принципиальной позиции прокуроров Броварской местной прокуратуры, сегодня мужчине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полной мере.

Ранее мы писали, что в Киевской области судят мужчину, который одним ударом убил полицейского.