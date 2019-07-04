Российская армия наращивает свою группировку войск, которая размещается вдоль границы России и Украины.

Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире телеканала "Громадский".

"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное разворачивание", - заявил генерал-майор.

По его словам, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим для Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - объяснил Бондарь.

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