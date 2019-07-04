Гражданин Непала попытался дать в Борисполе взятку пограничникам
В аэропорту Борисполь гражданина Непала привлекли к ответственности за предложение и попытку предоставить неправомерную выгоду пограничнику. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры области.
В суд направлено обвинительное заключение по обвинению гражданина иностранного государства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения).
Так, при проверке в контрольном пропускном пункте аэропорта "Борисполь" гражданин Непала предложил и попытался оказать работнику ОКПП "Киев" неправомерную выгоду в размере $1,5 тыс за пересмотр решения об отказе в пересечении государственной границы Украины.
За совершенные действия правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
При поддержке обвинения Бориспольской местной прокуратурой суд признал иностранца виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил последнем наказание в виде штрафа в размере семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 12 750 грн.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" рассказывал, как в Харькове поймали на взятках чиновников оборонного госпредприятия.
Также мы писали, что в Киеве СБУ поймала на взятке главного тренера сборной Украины по подводному плаванию.