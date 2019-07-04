В аэропорту Борисполь гражданина Непала привлекли к ответственности за предложение и попытку предоставить неправомерную выгоду пограничнику. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры области.

В суд направлено обвинительное заключение по обвинению гражданина иностранного государства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую ​​выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения).

Так, при проверке в контрольном пропускном пункте аэропорта "Борисполь" гражданин Непала предложил и попытался оказать работнику ОКПП "Киев" неправомерную выгоду в размере $1,5 тыс за пересмотр решения об отказе в пересечении государственной границы Украины.

За совершенные действия правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

При поддержке обвинения Бориспольской местной прокуратурой суд признал иностранца виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил последнем наказание в виде штрафа в размере семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 12 750 грн.

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