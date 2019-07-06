Физическое лицо должно уплатить налог на добавленную стоимость, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро. Раньше такой лимит составлял 150 евро.

Соответствующий Закон № 2628-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс действительно вступил в силу 1 июля 2019 года, информирует Юрлига.

Правило "100 евро" действует только для "обычных" физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Отныне со стоимости товара, превышающей 100 евро, уплачиваются следующие платежи:

НДС 20%;

пошлина 10%.

Изменения не коснулись правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается.

Начисления таможенных платежей на товары, перемещаемые в международных почтовых отправлениях и являющиеся объектами налогообложения, осуществляются в день подачи операторами почтовой связи отправления для осуществления таможенного досмотра вместе с таможенными декларациями СN23 и другими необходимыми документами, а не в момент их покупки за рубежом.

Ранее Нина Южанина, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, указывала, что люди, заказывающие товары из-за границы для себя, не пострадают.

По ее утверждению, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего количества.

Напомним, с 1 июля украинцам ввели налог на посылки из-за границы стоимостью свыше 100 евро.