Сколько будут платить физические лица за посылки ценой более 100 евро
Физическое лицо должно уплатить налог на добавленную стоимость, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро. Раньше такой лимит составлял 150 евро.
Соответствующий Закон № 2628-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс действительно вступил в силу 1 июля 2019 года, информирует Юрлига.
Правило "100 евро" действует только для "обычных" физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.
Отныне со стоимости товара, превышающей 100 евро, уплачиваются следующие платежи:
- НДС 20%;
- пошлина 10%.
Изменения не коснулись правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается.
Начисления таможенных платежей на товары, перемещаемые в международных почтовых отправлениях и являющиеся объектами налогообложения, осуществляются в день подачи операторами почтовой связи отправления для осуществления таможенного досмотра вместе с таможенными декларациями СN23 и другими необходимыми документами, а не в момент их покупки за рубежом.
Ранее Нина Южанина, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, указывала, что люди, заказывающие товары из-за границы для себя, не пострадают.
По ее утверждению, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего количества.
Напомним, с 1 июля украинцам ввели налог на посылки из-за границы стоимостью свыше 100 евро.