В сети опубликовали фото гигантских водных цветов - кувшины желтые и водяная лилия, которые растут в чернобыльской зоне отчуждения. Снимки показали в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook.

"Кувшины желтые (кувшинка желтая) – многолетнее водяное растение с толстым ползучим корневищем. Встречается в стоячих и медленно текучих водах. Цветет в июне-июле. Плод - кувшинообразная коробочка. Корневищем и листьями кувшинок питаются бобры, водяные крысы, выдры и другие животные, а семенами – водоплавающие птицы. Все части растения в сыром виде являются ядовитыми. Используются в народной медицине. Кувшинка желтая занесена в Зеленую книгу Украины, куда входят растения редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, и типичные природные растительные группировки, которые подлежат охране. В украинском фольклоре желтые кувшины издавна связывали с русалкам. Их еще называют русальным цветком", - говорится в сообщении.

"Кувшинка снежно-белое – на латыни "нимфея кандида" (Nymphaea candida). По греческому преданию водяная лилия возникла от белой нимфы (мифическое существо), которая погибла от неразделенной любви. Эта и другие легенды отражают необычайную красоту водяного растения семейства лататтєвих. Она - крупнейший цветок нашей флоры. Ее диаметр достигает 15 см. Корневища могут расти на дне водоема на глубине до 5 м. Цветки на ночь опускаются под воду. Но как только взойдет солнце, они всплывают на поверхность в виде крупных овальных бутонов, которые через некоторое время вскрываются. В 5-6 часов вечера белоснежные цветы опять медленно закрываются и погружаются в воду. В дождливую погоду кувшинка не раскрывается. Цветет с конца мая до августа. Плод яйцевидной формы. Его оболочка быстро сгнивает в воде, семена освобождается и всплывает на поверхность. Растет в стоячих и медленно текучих водоемах, насыщенных кислородом. Относится к исчезающим видам растений и требует охраны. Занесена в Зеленую книгу Украины. Широко используется в научной и народной медицине", -написали в заповеднике.

Скриншот: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике напомнили о пользе вишни, если она не собрана в зоне отчуждения.

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