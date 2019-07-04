ЦИК не может отказать кандидату в нардепы в регистрации из-за того, что он подал документы, имеющие недостатки. Несоблюдение определенных требований относительно оформления документа является основанием для внесения в него исправлений, а не основанием для принятия решения об отсутствии такого документа вовсе.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного административного суда ВС в постановлении от 2 июля 2019 года по делу № 855/212/19, передает Юрлига.

Так, в соответствии с обстоятельствами дела истец обратился в суд с просьбой признать противоправным и отменить постановление Центральной избирательной комиссии в части отказа в регистрации кандидатом в народные депутаты из-за недостатков в автобиографии, поданной при регистрации.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался тем, что установленный перечень сведений, которые должна содержать автобиография, является императивным, а внесение изменений в этот документ не отвечает принципам избирательного процесса.

Также суд согласился с выводом Комиссии, которая указала, что неотображение в документе, подача которого является обязательным условием регистрации кандидата в нардепы, определенной Законом № 4061-VI "О выборах народных депутатов" информации, является неисполнением требований закона и не может считаться ошибкой или неточностью.

Не соглашаясь с решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на нарушение судом норм материального и процессуального права.

Закон № 4061-VI не содержит оговорок относительно путей преодоления недостатков в поданных документах. Таким образом те ошибки и неточности, которые не могут быть устранены путем внесения исправлений в этот документ, должны устраняться путем повторного составления документа(заявления, автобиографии) с учетом замечаний ЦИК.

Верховный Суд указывает, что под неподачей документов для целей применения п. 2 ч. 2 ст. 60 Закона № 4061-VI, которым определены основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты, следует понимать исключительно физическое отсутствие какого-либо из документов, предусмотренного в ч. 2 ст. 55 этого же Закона.

Основанием для отказа в регистрации истца кандидатом в депутаты мог быть именно факт неподачи автобиографии, а не ее оформление с неточностями, объективных препятствий для устранения которых в спорных правоотношениях не существовало.

Следовательно, несоблюдение определенных требований относительно оформления документа является основанием для внесения в него исправлений или повторного составления документа в соответствии с Законом № 4061-VI, а не основанием для принятия решения об отсутствии такого документа вовсе.

Ранее сообщалось, что ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировал еще двух кандидатов-мажоритарщиков.