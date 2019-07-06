Кабинет министров Украины принял постановление № 552 26 июня 2019 года, утверждающее порядки относительно государственной поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Об этом пишет Юрлига.

Так, в соответствии с положениями Порядка назначения и выплаты государственного социального пособия на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком", государственное социальное пособие назначается и выплачивается ежемесячно в денежной форме родителям-воспитателям на каждого ребенка-воспитанника и приемным родителям на каждого приемного ребенка.

Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их образования) советов назначают государственную социальную пособие и денежное обеспечение по заявлениюродителей-воспитателей или одного из приемных родителей, к которому прилагаются:

решение районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета о помещении ребенка в детский дом семейного типа или приемной семьи;

документы, подтверждающие статус ребенка;

информация органа государственной исполнительной службы о размере алиментов;

справка с места учебы о размере стипендии;

копия вывода медико-социальной экспертной комиссии или медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического заведения о ребенке с инвалидностью, выданные в установленном Минздравом порядке;

копия удостоверения гражданина, проживающего, работающего (учащегося) на территории горного населенного пункта, выданного в соответствии с Законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Если лицо из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 18 до 23 лет или до окончания соответствующего заведения образования учится на дневной форме обучения в заведении профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, подаются справки о размере стипендии и о том, что оно не находится на полном государственном содержании.

Размер государственной социального пособия составляет два прожиточных минимума для детей соответствующего возраста. Однако для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 18 до 23 лет, учащихся в заведении общего среднего образования, на дневной форме обучения в заведении профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, к окончанию соответствующего заведения размер государственной социального пособия составляет два прожиточных минимума для работоспособных граждан.

Размер прожиточного минимума устанавливается Законом о Госбюджете на соответствующий год.

Размер государственной социального пособия и денежного обеспечения, выплачиваемых гражданам, которые получили статус лица, проживающего, работающего или учащегося на территории населенного пункта, имеющего статус горного, увеличивается на 20%.

Государственное социальное пособие и денежное обеспечение выплачиваются ежемесячно не позже 20 числа уполномоченным органом на лицевые счета родителей-воспитателей или лицевой счет одного из приемных родителей в банковском учреждении по их выбору или через структурные подразделения акционерного общества "Укрпочта" по месту жительства ребенка в детском доме семейного типа или приемной семьи.

Определены такие основания для прекращения выплаты государственного социального пособия и денежного обеспечения:

достижение ребенком 18-летнего возраста, а в случае учебы в заведении общего среднего образования, на дневной форме обучения в заведении профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования - 23-летнего возраста или окончания соответствующего заведения образования;

приобретение или предоставление ребенку полной гражданской дееспособности (регистрация брака, трудоустройства по трудовому договору, запись матерью или отцом ребенка, осуществления предпринимательской деятельности);

перевод ребенка в заведение образования на полное государственное обеспечение;

смерть ребенка.

Кроме того, Постановление № 552 утверждает Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственного социального пособия на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительства, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком", оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя, поддержку малых групповых домов и отменяет перечень постановлений Кабмина, которые прилагаются.

Ранее "Страна" информировала, что сиротам хотят разрешить жить с приемными родителями и в детдомах семейного типа до 23 лет.