Молодой человек объяснил, почему поджег свою невесту, жизнь которой сейчас спасают врачи.

По словам мужчины, бензином он облил свою невесту, чтобы "напугать и укрепить отношения". Об этом речь идет в сюжете ТСН.

Напомним, что в Запорожье после ссоры с женихом в реанимацию попала девушка. У нее обожжено 90% тела – медики избегают прогнозов.

В это же время обидчику уже избрали меру пресечения. В суде 28-летний Виталий Чайковский плачет, но и отрицает свою вину.

"Я не хотел ее поджигать, хотел напугать и тем самым скрепить отношения", – утверждает он.

Между тем в социальных сетях их отношения выглядели, как невероятная история любви, которую иногда омрачали сцены ревности.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Бердичиве местный бизнесмен пришел на сессию горсовета и поджег себя.

Еще мы писали, как в Ужгороде мужчина поджег себя у здания прокуратуры, а наутро скончался в больнице.