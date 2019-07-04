Национальный банк в январе-мае 2019 года утилизировал 263,6 млн банкнот, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в денежном эквиваленте сумма уничтоженных денег увеличилась на 13,8% - до более чем 23 млрд грн, сообщили в НБУ на запрос "Украинских новостей".

Национальным банком Украины за 5 месяцев 2019 года было утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 263,6 млн штук на общую сумму 23,1 млрд гривен, в том числе по номиналам:

1 гривна – 18,9 млн штук на сумму – 18,9 млн гривен;

2 гривни – 11,4 млн штук на сумму 22,7 млн гривен;

5 гривен – 20,2 млн штук на сумму 101,2 млн гривен;

10 гривен - 29,0 млн штук на сумму 290,1 млн гривен;

20 гривен – 23,6 млн штук на сумму 471,5 млн гривен;

50 гривен – 47,2 штук на сумму 2 362,1 млн гривен;

100 гривен – 51,5 млн штук на сумму 5 149,2 млн гривен;

200 гривен – 54,1 млн штук на сумму 10 830,9 млн гривен;

500 гривен – 7,7 млн штук на сумму 3 839,1 млн грн

Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации).

Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.

Отмечается, что восстановить порезанную банкноту невозможно.

Процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

В 2018 году НБУ утилизировал 663 млн банкнот на 47,4 млрд гривен.

Ранее "Страна" информировала, что с октября в Украине вводят банкноту номиналом в тысячу гривен.

Также в НБУ рассказывали, какие купюры в Украине подделывают чаще всего и почему.