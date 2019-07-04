Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заметила ошибку пресс-службы президента Владимира Зеленского, которая назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы, и решила в ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, называя столицы других государств, но при этом и сама допустив ошибку.

Как видно на скриншотах, Геращенко назвала столицей Нидерландов Гаагу вместе Амстердама. Позже вице-спикер еще восемь раз редактировала свой пост.

"На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", - написала она.

Пользователи в комментариях быстро заметили ошибку и вскоре Геращенко удалила слова о Нидерландах, отметив, что признает ошибку.

"P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - написала вице-спикер.

До этого стало известно, что пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала столицу Канады, куда глава страны отправился с визитом, указав вместо Оттавы Торонто.

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.

Также мы писали, что Зеленский в Канаде сделал селфи с женой и Богданом у Ниагарского водопада.

Ранее сообщалось, что Трюдо пообещал Зеленскому помочь Украине на 25 миллионов канадских долларов.