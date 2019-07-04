Сегодня, 4 июля, около 20.30 по Киеву в 12 км от Сирлс Вэлли в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 8,7 км.

За первым толчком последовала серия афтершоков, магнитуда самого сильного из них – 4,5.

В Лос-Анджелесе землетрясение ощущалось как один продолжительный толчок, от которого несколько секунд шатались стены строений, рассказали очевидцы. Так, менеджер отеля Hampton Inn and Suites Ridgecrest заявила, что здание повреждено, треснул пол. Также сообщения о повреждении зданий поступают из Сан-Бернардино.

В соцсетях появились сведения о том, что толчки чувствовались даже в Лас-Вегасе.

Информации о пострадавших нет.

Лос-Анджелес, второй по численности населения город Штатов, находится в активной сейсмической зоне по причине близости к разломам Сан-Андреас и Пунте-Хиллс.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера.

Еще мы писали, что в конце мая Перу сотрясло мощное землетрясение.