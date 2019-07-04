У Зеленского назвали Торонто столицей Канады. Фото
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала столицу Канады, куда глава страны отправился с визитом, указав вместо Оттавы Торонто.
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Стоит отметить, что позже сотрудники пресс-службы все же исправили ошибку.
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто", - написано в исправленной версии.
Скриншот: president.gov.ua
Ранее сообщалось, что Трюдо пообещал Зеленскому помочь Украине на 25 миллионов канадских долларов.
Также мы писали, что Зеленский в Канаде пообещал вице-президенту Всемирного банка начать масштабную приватизацию в Украине.