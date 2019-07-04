Названы четыре известных астероида, которые потенциально могут столкнуться с Землей. Об этом пишет RT.

Так, первый астероид - 1979 XB - диаметром 900 метров в настоящее время он проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 000 км/ч и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 км.

Европейское космическое агентство поставило его на второе место в "Списке рисков" среди околоземных астероидов.

Второй, - астероид Апофис,- размером с четыре футбольных поля, находится на расстоянии более 200 миллионов км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 000 км.

Астероид 2010 RF12, третий по прогнозам, в случае столкновения с Землей нанесет несколько меньший ущерб, чем метеорит, упавший в Челябинске в 2013 году.

Последний из них - 2000 SG344 - в настоящее время находится довольно далеко, но каждую секунду приближается к Земле на 1,3 км.

Он движется вокруг Солнца почти как и Земля, что позволяет регулярно наблюдать астероид и оценивать риск, который он представляет.

Ранее "Страна" информировала, что NASA готовит полет на астероид Психея, где астрономические залежи золота и платины.

Также мы уже писали об астероиде размером с футбольное поле, который стремительно приближается к нашей планете.