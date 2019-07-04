ЦИК во исполнение решений Верховного Суда зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах во время внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба комиссии в четверг.

"Во исполнение решения Верховного Суда и согласно выводам этого суда, ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины Джулая В.М., который баллотируется в ОИО № 211, и Колесника Д.С. - в ОИО № 213 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - рассказали в ЦИК.

Комиссия также внесла соответствующие изменения в свое постановление от 26 июня № 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", дополнив сведениями об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

Как сообщалось, ЦИК 3 июля отменила регистрацию экс-главу АП Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, которых накануне зарегистрировала во исполнение решений Верховного Суда.

Кроме того, мы писали, что ЦИК отметил регистрации восьми кандидатов по мажоритарным округам

Напомним, внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.