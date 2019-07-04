Квартирная кража "по-крупному" произошла в минувший четверг в одной из квартир на улице Ковпака в Печерском районе столицы. О подробностях мы узнали из собственных источников в полиции.

Пока хозяин - владелец нескольких столичных кафе был в отъезде, квартирники мастерски вскрыли отмычками недешевые замки с высоким классом взломостойкости и вынесли из апартаментов больше 2 миллионов гривен и коллекцию золотых украшений (сумму убытка в золоте потерпевший еще не смог назвать).

Поскольку в открытых базах предпринимателей есть данные о потерпевшем, то возможно это и послужило наводкой для воров.

Полиция завела дело по ч.5 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, если воров конечно же поймают.

Ранее "Страна" сообщала, что из квартиры на Печерске воры вынесли техники Apple на 200 тысяч гривен, а также о том, как работницы лжесобеса за несколько часов вынесли у старушек 130 тысяч гривен.