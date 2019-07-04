Звезда реалити-шоу 38-летняя Ким Кардашьян на своей странице в Instagram поделилась своей детской фотографией. На опубликованном снимке маленькая Кардашьян сидит на руках у своей бабушки Хелен. На голове у малышки головной убор в виде ушей Микки Мауса.

"Я и моя Нана! Мама моего отца, Хелен Кардашьян была самой лучшей! Она была такой сильной! Скучаю по тебе, Нана", - говорится в подписи к фото.

Фото: instagram.com

Напомним, что недавно Ким Кардашьян во второй раз за два года выступила в Белом доме в поддержку заключенных и заявила о необходимости реформы тюремной системы.

Также мы сообщали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз, мальчика выносила и родила суррогатная мать.