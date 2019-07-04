Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции в отношении России не являются целью и Италия работает над тем, чтобы преодолеть это состояние в отношениях с Российской Федерацией.

Об этом Конте заявил во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным вечером в четверг.

"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций – это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям. Теперь перед нами еще полугодие – увы, мы только что продлили санкции на шесть месяцев", - сказал Конте.

"Мы считаем, что санкции - не цель, Италия работает над тем, чтобы преодолеть это состояние в отношениях с РФ, в том числе и на уровне ЕС", - заявил премьер-министр.

Напомним, Владимир Путин находится в с официальным визитом в Риме, который продлится около десяти часов. После встречи с понтификом Франциском он отправился к президенту Италии Серджо Маттарелле, а затем провел переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте, после которой началась их совместная пресс-конференция.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане. Его самолет приземлился в аэропорту в Риме в 12:58, а визит к понтифику был назначен на 13:00.