В социальной сети появилось совместное фото украинского певца и продюссера Потапа и известного рок-музыканта и вероятного отца младшей дочери певицы Светланы Лободы, вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Снимок опубликован на странице Потапа в Instagram.

Фото: instagram.com

При этом автор поста не сделал подписи к фото, а лишь тегнул Тилля. Рок-музыкант отреагировал на публикацию и на своей странице написал под фото, что это встреча со старым другом. Причем, она состоялась в Киеве.

Любопытно, что Потап под совместным фото с Тиллем разместил хэштег #honeymoon или "медовый месяц". Его подписчики сразу же оценили юмор кумира.

Ранее "Страна" писала о том, что Потап отшутился на вопросы о беременности Каменских.

Также мы сообщали, что Потап показал, как плавает в бассейне без Насти, но рядом с надувной желтой уткой.