В ГБР начали уголовное производство против судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что производство было зарегистрировано 24 июня по факту "вынесения судьей заведомо неправосудного решения" (ч. 1 статьи 375 УК). В случае обвинительного приговора ей грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

По данным ГБР, следствие собирает доказательства и получает показания о совершении преступления, однако подозрения пока никому не было сообщены.

Напомним, Барышевский районный суд Киевской области 24 мая частично удовлетворил заявление истца, которым значилась Оксана Пасенко, остановив действие лицензии SkyUp на выполнение пассажирских перевозок.

Журналисты Схем нашли Оксану Пасенко, и она заявила, что не подавала иск против SkyUp и что не была клиентом компании. Также она сообщила, что в связи с ситуацией обратилась в полицию. и написала заявление об отказе от иска. В то же время, совладелец компании SkyUp сообщил 2 июля, что Пасенко обратилась в прокуратуру, полицию и ГБР, требуя открыть уголовное дело против перевозчика за невыполнение решения Барышевского суда.