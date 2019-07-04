Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Канаду посетил знаменитый Ниагарский водопад, расположенный в провинции Онтарио. Сделанное на его фоне селфи появилось на странице в социальной сети главы Офиса президента Андрея Богдана.

На снимке возле Ниагарского водопада запечатлен Владимир Зеленский с первой леди - Еленой Зеленской и руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Фото: facebook.com

Как писала "Страна", поездка Владимира Зеленского в Канаду связана прежде всего с участием в международной конференции в поддержку реформ в Украине. На нее приехало также немало бизнесменов из США, чтобы лично познакомиться с новоизбранным главой украинского государства. Конференция работает со 2 по 4 июля.

Также мы сообщали, что по словам Зеленского, представители канадской компании Vermilion Energy будут заниматься разработкой трех нефтегазовых участков в Украине.