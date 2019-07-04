Владимир Путин и Папа Франциск I обсудили Сирию, Украину и Венесуэлу
В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе переговоров обсудили ситуацию в Сирии, Украине и Венесуэле.
Также обсуждались другие международные и церковные вопросы. Об этом передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
Кроме того, президент и понтифик затронули тему экологии, а также "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России". Об этом сообщил и.о. директора пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти.
По его словам, Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По сообщению Ватиканского зала печати, "во время дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения, которые получили дальнейшее развитие сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании относительно сотрудничества между больницей "Бамбино Джезу" и детскими больницами Российской Федерации.
Встреча с папой Римским стала первым пунктом визита президента России на Аппенинский полуостров. После Ватикана Владимир Путин направился к президенту Италии Серджо Маттарелле и дал совместную пресс-конференцию.
Видео: youtube.com/RT на русском
Как сообщала "Страна", Путин подарил Папе Римскому икону и компакт-диск. В подарок от римского понтифика он получил офорт и послания.
Отметим, что в Русской Православной церкви пояснили, почему не будут по примеру Ватикана менять текст главной молитвы христианства "Отче наш".