Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала заявила, что расценивает сообщения СМИ о предъявлении подозрений одному из бывших судей КСУ по делу об узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, как давление на Конституционный суд и его председателя в период рассмотрения судом ряда дел, вызывающих общественный резонанс.

Об этом говорится в заявлении Шапталы, опубликованном на сайте КСУ в четверг.

Глава суда отметила, что согласно положениям части четвертой статьи 149 Конституции Украины судья Конституционного Суда Украины не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов.

Кроме того, Шаптала заявила, что в соответствии с частью третьей статьи 149 Конституции Украины без согласия Конституционного Суда Украины судья КСУ не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Помимо этого, отмечается, что согласно части восьмой статьи 24 Закона Украины "О Конституционный Суд Украины" Суд должен быть немедленно уведомлен о задержании судьи.

Однако, по словам Шапталы, на сегодня в Конституционный Суд Украины не поступало никаких сообщений о задержании судей Конституционного Суда Украины и не предъявлено никаких официальных сообщений о подозрении судьям Конституционного Суда Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Генеральной прокуратуре Украины составили подозрение одному из бывших судей Конституционного суда в рамках дела об узурпации власти бывшим главой Украины Виктором Януковичем.

Как стало известно позже, Генпрокуратура составила подозрение бывшему судье Конституционного Суда Сергею Вдовиченко. По данным источников, подозрение касается постановления судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году о возврате Конституции-1996 и формировании коалиции депутатов в Верховной Раде для содействия узурпации власти Януковичем.

Отметим, что вместе с Вдовиченко за возврат Конституции 1996 года в 2010 году голосовали и несколько действующих судей Конституционного суда, включая саму Шапталу.