В соцсети опубликовали фото диких кабанов, которые разгуливают по территории Чернобыльской зоны отчуждения. Снимок опубликован на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В объектив фотографа попали две особи, которые в пустынной и покрытой буйной растительностью местнности переходят заросшую травой дорогу.

Фото: facebook.com

Отметим, что Чернобыльский рациационно-экологический биосферный заповедник был создан через 30 лет после Чернобыльской трагедии - в 2016 году. Его цель - сохранение, возобновление типичных и уникальных природных комплексов Полесья.

Ранее "Страна" писала о том, что в чернобыльские леса вернулась и успешно размножается редкая рысь.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике предупредили участников дорожного движения, что у болотных черепах наступает период откладывания яиц, поэтому нужно быть осторожнее, чтобы не задавить их.