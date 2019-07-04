Глава ПЦУ Епифаний прибыл в посольство США в Украине для обсуждения становления ПЦУ и вызовов, которые связаны с этим процессом. Об этом сообщает официальный сайт ПЦУ.

Фото: pomisna.info

Отмечается, что 3 июля 2019 глава ПЦУ Епифаний Думенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

В частности сообщается, что "митрополит" Епифаний "поздравил господина Тейлора с возвращением в Украину, а также с Днем Независимости, который на следующий день отмечается Соединенными Штатами Америки".

Также по данным пресс-службы ПЦУ, "во время дружеской беседы были обсуждены вопросы религиозной жизни в Украине, процесс становления Поместной Украинской Православной Церкви и ее признание", а также "связанные с этим вызовы".

Как сообщается, во встрече также приняли участие Евстратий Зоря и сотрудники Посольства США.

Ранее сообщалось, что Филарет создает собственный Синод из священнослужителей под санкциями от ПЦУ.

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