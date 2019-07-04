Леонардо Ди Каприо не только хороший актер с одесскими корнями и настоящий защитник природы. Он решил открыть собственный эко-курорт. Ранее он применял свои навыки в производстве эко-обуви. Об этом сообщает MediaНяня.

Планы по запуску нового бизнеса у него созрели еще в 2015 году. Тогда актер вместе с деловым партнером купили остров Блэкадор Кэй в Белизе (Центральная Америка) за $1,75 млн. С тех пор там ведутся работы по созданию "эко-прибежища и рекреационного рая", который будет открыт для посетителей.

С помощью этого проекта Ди Каприо планирует не столько заработать, сколько помочь природе. Во-первых, локация была выбрана неспроста: Лео, будучи заядлым аквалангистом, впервые приехал в Белиз еще в 2005 году, и с тех пор влюблен в Блэкадор Кэй, расположенный в непосредственной близости к Белизскому Барьерному рифу.

Недостатка в туристах местность не испытывает, однако актер хочет предложить посетителям нечто большее – осознанный туризм, который не вредит, а наоборот, помогает окружающей среде.

Вся инфраструктура будущего курорта будет состоять из экологичного жилья. Здания – а это-отель, 36 бунгало и 36 вилл – будут оснащены автоматическим освещением и солнечными батареями, что сделает их энергоэффективными. Планируется также открытие исследовательской станции, ориентированной на проблемы изменения климата.

Дома будут окружены пальмами, пышными зелеными пейзажами и бассейнами. Планируется, что для посетителей курорт откроется в 2020 году.

И пока вы разглядываете снимок и мечтаете об отпуске, я бы обратила внимание Ди Каприо на наш регион. Лео, если ты это читаешь, знай: в Кирилловке и Скадовске тоже есть экосистемы, нуждающиеся в твоей поддержке!

Фото: mediananny.com

Как сообщала "Страна", в соцсетях в очередной раз запустили фейк про съемки загадочного фильма Стивена Спилберга о Ленине в ролях с Леонардо Ди Каприо в роли вождя пролетариата и Скарлетт Йоханссон в роли Надежды Крупской.

Напомним, что Ди Каприо выделил $1 миллион жертвам урагана Харви.