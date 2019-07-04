Курс американского доллара на межбанке 4 июля потерял 14,5 копеек и остановился к вечеру в рамках 25,7850-25,8250 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Основной причиной остается активность иностарнцев по скупке украинских облигаций госзайма (для чего в страну заводится валюта). Но к этом добавились и дополнительные факторы.

Отмечается, что из-за выходного в США по случаю празднования Дня независимости, сегодня на работали долларовые счета, и вначале финансисты рассчитывали на низкую активность на торгах — многие компании утром снимали заявки на покупку и продажу валюты.

Несмотря на это, рынок притих совсем ненадолго. Бизнес быстро раскрутился и общий объем сделок на межбанке в итоге оценили в $230 млн. Это выше среднего привычного дня и немного ниже вчерашнего максимума, который составил порядка $300 млн.

Причины падения:

Главными валютными продавцами сегодняшнего дня стали агропредприятия — в основном зернотрейдеры. Им, как и на рынке в целом, не хватает гривны для выкупа зерна у мелких фермеров, потому они очень активно конвертируют накопленную валютную выручку. Также финансисты наблюдали конвертации доллара иностранцами с прицелом на будущий аукцион Минфина по размещению новой порции своих гособлигаций. Хотя и не в очень больших объемах.

Нацбанку пришлось выкупать "американца" в очень больших объемах: $100-120 млн., в широком ценовом диапазоне — начинал с 25,93 грн./$ и завершил на 25,81 грн./$. По итогам недели чиновники могут поставить новый рекорд по пополнению своих золотовалютных резервов.

"Продолжающееся сокращение навеса гривневой ликвидности сыграло в пользу нацвалюты. Спекулятивная составляющая также ориентировалась преимущественно на игру "на понижение". В такой ситуации регулятор не преминул пополнить резервы", — отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Дешевел доллар и на наличном рынке. "На оптовом наличном рынке цены опустились до 25,77-25,85 грн./$", — рассказал UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

В кассах банков средний курс доллара на продаже людям потерял 10 копеек, и закрепился в широком диапазоне — 26,0-26,20 грн./$. Минимальный — 25,87 грн./$, максимальный — 26,70 грн./$. Выкуп валюты у населения осуществлялся 25,69-25,98 грн./$.

При этом финансисты считают, что гривня будет и дальше укрепляться.

"Думаю, 5 июля межбанк будет открываться в рамках 25,75-25,83 грн./$. Есть шансы на новое снижение курса доллара", — сказал Юрий Гриненко. Олег Куринной заложил на завтра более высокие котировки — 25,80-25,90 грн./$.

Однако банкиры не исключили и более радикальное развитие событий.

"Похоже, безналичный рынок в целом идет к уровню 25,50 грн./$. Хотя многое будет зависеть от государственной политики. Либо власти продолжат ставками по гособлигациям стимулировать приход в Украину валюты нерезидентов — оставят текущие проценты по ОВГЗ (в районе 17% годовых). Тогда валютные резервы Нацбанка продолжат расти, но будут падать доходы украинских экспортеров и наполняемость госбюджета. Или другой вариант — Минфин начнет опускать доходность по облигациям, западные инвестфонды перестанут активно скупать ОВГЗ, курс доллара поднимется и наш бизнес заработает больше", — разложил варианты Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что банкиры считают, что гривня продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе.

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