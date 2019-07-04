Опубликовано фото с места обнаружения трупа 66-летней сотрудницы гардероба Рады в Киевской области. Тело 66-летней Антонины Шпир с признаками насильственной смерти нашли на кукурузном поле между поселками Вильне и Юровка, что на Макаровщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Ее сын обратился с заявлением об исчезновении пенсионерки в Киево-Святошинский отдел полиции еще 1 июля. Накануне женщина поехала на дачу в соседний район и пропала. Поиски продолжались двое суток.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи, судебно-медицинский эксперт. По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии - удушения.

Для установления окончательных причин смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Как сообщала "Страна", в полиции прокомментировали смерть гардеробщицы из парламента Украины. Ее также нашли в поле кукурузы под Киевом.

Ранее мы сообщили, что известно об убийстве "тети Тони" из украинского парламента.