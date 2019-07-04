Вишню в Украине считают деревом взаимной любви, весны, красоты и в то же время мужества. Украинцы сложили множество песен о вишневых садах и не представляют себе лета без вареников с вишней.

Однако в разгар вишневого сеезона появилась информация о том, не всякий из этих плодов полезен для организма.

"Вишня имеет кисло-сладкий вкус. В плодах вишни содержатся органические кислоты (лимонная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота, салициловая кислота), микроэлементы (медь, железо, цинк, йод, марганец, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, никель, рубидий), макроэлементы (калий, кальций, фосфор, магний), а также пектиновые вещества, витамины а, С, Е, В1, В2, РР, фолиевая кислота. Вот такая она - красная полезна ягодка. Полезная, но не в зоне отчуждения, откуда это фото", - предостерегают на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Там же демонстрируется, какие красивые плоды уродились на вишневых деревьях в зоне отчуждения.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что предостережение вовсе небезосновательное, поскольку летом нередко правоохранители задерживают предприимчивых украинцев в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где те собирают ягоды для продажи. Накануне мы писали о жительнице Ровенской области, которая насобирала в радиоактивном лесу 14 килограммов черники и хотела их продать, однако была задержана полицией.

Также мы сообщали, что на стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику.