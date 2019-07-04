В четверг, 4 июля, цена на эталонные марки нефти продолжают снижаться после скачка ранее. В США в четверг закрыта Нью-Йоркская и другие фондовые биржи в связи с празднованием Дня независимости.

Участников рынка беспокоит вероятность сокращения спроса на топливо в мире из-за замедления темпов роста глобальной экономики, на что указывают последние статданные. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сентябрьские фьючерсы на нефть европейской марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 МСК подешевели на $0,27 (на 0,42%) - до $63,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,38 (на 0,66%) - до $56,96 за баррель.

"Сделка ОПЕК+ была более-менее обязательным событием, - полагает глава отдела стратегий на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен. - Слабые данные из США и Китая, опубликованные ранее на этой неделе, вместе со вчерашним менее значительным сокращением запасов в Штатах только добавляют опасений в отношении объемов спроса на нефть".

Резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и считаем, что нефть торгуется чуть ниже фундаментально обоснованных уровней. Общая картина для рынка остается без изменений, и коридор движения котировок продолжают определять уровень издержек сланцевых производителей и изменение топливных цен", - отметил Карстен Менке из Julius Baer.

Как сообщала "Страна", цены на нефть подскочили сразу на $2 из-за встречи лидеров США и Китая.

Напомним, что власти Евросоюза создадут зону свободной торговли с Южной Америкой.