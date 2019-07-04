Занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта 2019 года Олег Гладковский снова стал главой корпорации "Богдан", которую он возглавлял с момента ее создания в 2005 году до того, как стал госслужащим, передает Интерфакс-Украина.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Семья Гладковского (в прошлом он носил фамилию Свинарчук) была причастна к крупному коррупционному скандалу.

По данным журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой, сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонке.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны и Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также журналисты заявляли, что налоговой администрации, военной прокуратуре и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.