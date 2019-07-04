Пятница, 5 июля порадует украинцев свежестью и умеренным теплом. И даже в ближайшие дни в Украине не будет сильной жары. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура будет демонстрировать настоящие королевские черты - сдержанность и позволит людям быть довольными, поскольку в течение дня ожидается +21 +26 градусов.

"Даже с Юга ушла сильная жара, там будет до +25 + 29, может быть, местами до +30 градусов. Дожди с грозами завтра дополнительно освежат воздух, деревья и асфальт. Осадки наиболее вероятные на Западе, Севере плюс в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории удержится сухая воздушная масса", - прогнозирует синоптик и добавляет, что в Киеве 5 июля предполагается местами дождь и гроза, днем ​​максимально + 24 + 25 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу правый берег Днепра накроет дождями, а на левом будет жарко и солнечно.

Также мы сообщали, что во Франции жара установила абсолютный исторический рекорд - 44,3 градуса.