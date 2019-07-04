СБУ задержала и суд арестовал бывшего начальника ПВО так называемой "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, передают Украинские новости.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сообщил защитник. Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля. Он отказался сообщить более подробную информацию и обстоятельства его задержания, сославшись на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в неподконтрольном Украине Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Украиснкая сторона считает, что Цемах может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН-17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Как сообщала "Страна", премьер Малайзии настаивает на отсутствии доказательств РФ в катастрофе MH17. В конце мая премьер Малайзии заявлял в интервью местному изданию MalayMail, что хочет видеть весомые доказательства против России по делу о катастрофе пассажирского рейса МН17.

Напомним, что Гиркин-Стрелков опровергает свою причастность к катастрофе Boening MH17.