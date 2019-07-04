Курс украинской валюты в краткосрочной перспективе будет и дальше укрепляться. Об этом заявили банкиры, опрошенные "Интерфакс-Украина"

"Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим 25,5 грн/$1", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

По его оценке, основными факторами наблюдаемого укрепления курса гривни являются массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая.

Ребрик полагает, что фундаментальные риски для курса гривни в краткосрочном периоде незначительные.

"Торговый баланс имеет незначительный дефицит по итогам мая, EUR1 млрд от размещения евробондов в июне, вероятно, перекроет кумулятивный дефицит по финансовому счету, по текущему счету поступления от трудовых мигрантов перекрывают торговый дефицит", - сказал он.

Эксперт считает, что парламентские выборы в июле существенно не отразятся на курсе гривни: "С учетом того, что социологические рейтинги достаточно точно отразили картину в преддверии президентских выборов, можно ожидать, что результаты парламентских выборов будут в целом соответствовать результатам соцопросов. А что прогнозируемо, то закладывается в ожидания участников рынка. Потому мы не ждем значительного влияния результатов выборов на рынок", - сказал он.

Вместе с тем, по оценке Ребрика, дальнейшее расширение торгового дефицита и пиковые выплаты по госдолгу в сентябре к осени создадут определенные фундаментальные предпосылки для ослабления курса гривни.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной полагает, что при отсутствии экономических и политических шоков курс гривни в июле будет находиться в диапазоне 25,9 -26,4 грн/$1. По его оценке, дальнейшие курсовые тренды будут определяться векторами внешней, экономической и монетарной политик, ходом предвыборной парламентской кампании и сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, уровнем интереса инвесторов к ОВГЗ, конъюнктурой мировых сырьевых и фондовых рынков, объемами экспортной выручки и поступлений от трудовых мигрантов.

"Сезонные факторы, безусловно, оказывают определенное влияние на объемы и структуру экспортно-импортных операций, но оно не является фатальным и может быть частично минимизировано эффективными превентивными действиям регулятора в области монетарной политики и связывания гривневой ликвидности", - добавил он.

По оценке Куринного, ключевыми факторами, которые способствовали укреплению курса гривни ниже психологической отметки в 26 грн/$1, стали: сохранение учетной ставки НБУ в июне на уровне 17,5% как сигнал о поддержании высокой доходности ОВГЗ и депозитных сертификатов – инструментов связывания гривневой ликвидности; результаты последних аукционов Минфина по размещению ОВГЗ, которые подтвердили интерес к украинским ценным бумагам, оказав дополнительное стабилизирующее действие на настроения участников рынка и увеличив предложение валюты; полная отмена обязательной продажи валютной выручки бизнесом; продолжающееся сезонное преобладание предложения валюты на наличном рынке; активное участие регулятора с выкупом излишков валютного предложения, сглаживающее курсовую динамику, но поддерживающее общий ревальвационный тренд.

Казначей банка "Форвард" Наталья Шишацкая полагает, что наиболее существенными факторами, которые способствуют укреплению курса гривни, являются наращивание нерезидентами вложений в ОВГЗ и сезонное замедление активности импортеров.

"Фактор вложений нерезидентов в ОВГЗ, безусловно, значительный. Но сыграло еще (свою роль) сезонное замедление активности импортеров - традиционно в начале лета спрос на валюту уменьшился", - сказала она.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов считает, что укрепление курса гривни ниже отметки в 26 грн/$1 обусловлено сезонностью, покупкой нерезидентами ОВГЗ, низкой гривневой ликвидностью на корсчетах банков и инвестициями в политическую кампанию.

Банкир не исключает вероятности снижения курса гривни уже в июле.

"Такой сценарий вполне вероятен. Ожидания падения гривни в июле могут такое падение и спровоцировать. На курс гривни также может влиять ситуация, которая сложится после парламентских выборов, связанная с формированием нового правительства, и, как следствие, новой экономической политики", сказал он.

Как сообщалось, курс гривни на межбанке 3 июля укрепился до 25,935 грн/$1 , впервые с апреля 2018 года пробив психологическую отметку в 26 грн/$1.

Ранее сообщалось, что банкиры рассказали, чего ждут от курса доллара перед Днем независимости в США.