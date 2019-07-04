Защитник "Шахтера" Данила Сагуткин присоединился к российскому ФК "Енисей" на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Данила Сагуткин – воспитанник "Шахтера". В сезоне-2014/15 он в составе "горняков" дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за "Арсенал-Киев", где сыграл 18 матчей.

ФК "Енисей" в прошлом сезоне занял последнее, 16-е место в российской Премьер-лиге, и теперь будет выступать во втором дивизионе – ФНЛ.

Фото: фк-енисей.рф

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко посетил Москву. Свой первый гол за сборную Украины (весной 2015 года в товарищеском матче против Румынии, 4:3) Александр Зинченко посвятил отчиму-россиянину. В Россию будущий игрок "Манчестер Сити" также перебрался из стана "горняков".

Напомним, что стали известны соперники Шахтера на втором сборе в Австрии.