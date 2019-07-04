Апелляционный суд обязал ЦИК провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Раду. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

Как отмечается в сообщении, Слипачук добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.

В "Опоре" отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

Фоото: facebook.com

Напомним, 30 июня ЦИК утвердила очередность размещения партий в избирательнном бюллетене. При этом последний 22-й номер достался политсиле Михаила Саакашвили "Рух новых сил", которую зарегистрировали последней. Представитель "Руха новых сил" попытался оспорить последнее место в бюллетене, но в ЦИК решили не проводить новую жеребьевку.

Также мы сообщали, что в ЦИК напомнили, до какой даты кандидаты в депутаты могут сняться с выборов.