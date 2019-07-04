Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик оценил освобождение четырех украинцев, которое состоялось благодаря переговорам, которые провел один из лидеров партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук.

В соответствии с этим позиция Сайдика отличается от позиции главы Украины Владимира Зеленского, который ранее раскритиковал действия Медведчука, передает "112 Украина".

Отмечается, что Сайдик заявил о важности любых прозрачных шагов по освобождению удерживаемых лиц.

"Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на возвращение удерживаемых лиц, как это предусмотрено Минскими соглашениями", - сказал Сайдик.

По его словам, он искренне рад освобождению четырех военных на минувшей неделе.

Напомним, Виктор Медведчук занимается вопросами обмена удерживаемыми лицами с декабря 2014 года.

В результате договоренностей, достигнутых Виктором Медведчуком с представителями "ДНР" и "ЛНР", 28 июня в одностороннем порядке были освобождены 4 украинцев. В частности, освобождены Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Ранее мы писали о том, что означает возврат пленных для мирного процесса на Донбассе и выборов в Украине.

Также мы писали, что Медведчук пояснил, почему из плена освободили именно Великого, Веремейчика, Горяинова и Михеева.