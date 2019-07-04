В Киевской области сегодня нашли мертвой 66-летнюю Антонину Шпир. Эта женщина была известна практически всем депутатам и журналистам: она много лет работала гардеробщицей в Верховной Раде.

Те, кто ее знал, называли ее не иначе как "тетя Тоня" и считали наиболее позитивным человеком, какой когда-либо встречал их в украинском парламенте.

Рассказываем, что известно об этом деле и о самой Антонине Шпир.

Пропажа и поиски

Антонина Шпир пропала 29 июня. В последний раз ее видели, когда она вышла из маршрутки между селами Вильна и Юровка и пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Она была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами.

В Facebook Киева Оперативного был опубликован пост о том, что женщина пропала и ее ищут.

"Антонина Фёдоровна 02.09.1953 года рождения. 29.06.2019 вышла из маршрутки Фастов-Юровка между Вильна и Юровка. Пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Скорее всего, была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами. До сих пор не выходит на связь", - говорится в посте.

Чуть позже в комментариях сообщили, что женщина погибла и ее нашли в поле.

Комментаторы отмечают, что это была "добрая, позитивная женщина" и чудеснейший человек. Все, кто ее знал, называли ее "тетей Тоней".

Как сообщили "Стране" местные жители, Антонину нашли в поле без одежды и с кляпом во рту. "Ее изнасиловали и убили. У нас у всех просто в голове не укладывается. Сейчас все в селе боятся маньяка", - говорят жители села.

Что говорят правоохранители

Спикер Нацполиции региона Николай Жукович подтвердил информацию об обнаружении тела женщины.

"Сначала она значилась как без вести пропавшая, ее поисками занимались правоохранители и местные жители. Обнаружили ее на кукурузном поле. По данному факту зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины)", - сообщил он.

В полиции не подтверждают информацию от местных жителей о том, что Шпир была найдена с кляпом во рту.

"Что касается версий о возможном изнасиловании и установлении причин смерти, то ответы на эти вопросы даст судебно-медицинская экспертиза. Она будет назначена по решению суда", - говорят в Нацполиции.

Видимых причин насильственной смерти гардеробщицы Верховной Рады, за исключением борозды на шее женщины, не обнаружено. "По всей вероятности, она действительно была убита. Но каким способом и что этому предшествовало - покажут только выводы экспертизы", - резюмировал спикер полиции региона.

Жукович говорит, что родственники и знакомые Шпир не указывали в своем заявлении место ее работы в Верховной Раде.

"Была приветливой. Девушек называла доця"

Журналисты, которые знали тетю Тоню, уже отреагировали на убийство.

"Это просто не укладывается в голове. Я работала парламентским корреспондентом с 2002 года, и первого, кого я видела, заходя в 1 подъезд Верховной Рады - работницу гардероба Антонину. И когда я возвращалась в Раду после очередного декрета, она была на своем месте. Всегда приветливая, улыбающаяся, с добрым словом.

Я не могу даже представить, что я зайду в парламент, а ее там нет.

Тварь, которая такое совершила с пожилой женщиной, гори в аду! Надеюсь, тот факт, что она работала в Верховной Раде, поможет, и этого нелюдя найдут и накажут.

А вам, Антонина, вечная память! Уверена, за вами будут плакать сотни, если не тысячи людей, кто хоть раз перемолвился с вами словом", - пишет в Facebook журналистка Виктория Чирва.

"Невозможно поверить, что какая-то тварь так поступила... За что такая судьба? Самый светлый человек в Раде! Царство небесное...", - отреагировала на пост Чирвы журналистка "Страны" Галина Студенникова.

"Добрейший человек, красивая женщина, всегда спросит как дела, почему так долго не приходила, всегда с улыбкой. Очень очень жаль. Нелюди, пусть вам вернется", - пишет Людмила Шикота.

"Тетя Тоня такая приветливая была, знала по именам вообще всех, а девушек часто называла "доця"", - вспоминает Ольга Курышко.

В соцсетях также напомнили, что именно Антонина Шпир была прообразом гардеробщицы Светы в украинском юмористическом сериале "Неприкосновенные".