По ходатайству адвоката Светланы Новицкой суд вынес решение об освобождении из-под ареста находящегося в киевском СИЗО кинорежиссёра Олегу Сагану, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины путём создания "сепаратистского" YouTube-канала.

За изменение меры пресечения судья Соломенского суда Киева С.А. Агафонов назначил залог в 80 тыс. гривен.

"Это победа, – заявила "Стране" директор Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной Елена Бережная. – Данный залог соответствует лишь той сумме, которую требует за “проведение экспертиз” СБУ. Прямо сейчас я буду обзванивать депутатов, что тот из них, кто на месте, завтра утром поехал с нами в СИЗО, и внёс эти деньги. Тогда уже завтра наш подзащитный будет на свободе. Это даже лучше, чем домашний арест. Потому что в случае домашнего ареста прокуратура, усмотрев малейшее "нарушение", могла бы требовать изменение меры пресечения. А так Олег Саган будет свободно передвигаться по стране, работать снимать, лечиться, поддерживать больную супругу. И лишь являться на заседания суда, как это делают те же адвокаты".

Суд приобщил к делу заключение институтов ОБСЕ относительно соответствия дела Сагана европейской практике, которые предоставил Институт им. Ирины Бережной. При этом судья Агафонов не дал выступить Елене Бережной, мотивируя отказ тем, что "выступление представителя неправительственной организации может быть расценено как давление на суд".

На это подсудимый Саган заметил, что на прошлых заседаниях "выступления" представителей С14 как давление на суд не рассматривались.

Елене Бережной судья заметил, что она, как уполномоченная ОБСЕ "лучше бы ехала на Донбасс и там отслеживала российские танки".

В ответ Бережная пояснила Агафонову, что "для мониторинга конфликта на Донбассе ОБСЕ создала специальную мониторинговую миссию, которая и контролирует у кого чьё вооружение", а Институт им. Елены Бережной отслеживает состояние прав человека в рамках сотрудничества с совершенно другой структурой ОБСЕ – Бюро демократических инициатив по правам человека (БДИПЧ).

Кроме того, судье было замечено, что он, пребывая в мантии, не имеет права высказывать свои политические убеждения.

"Тем не менее, принятое судом решение – лучшее из тех, что он мог принять", – считает Елена Бережная. Завтра Олег Саган уже будет на свободе.

Историю ареста и содержания в СИЗО Олега Сагана "Страна.ua" опубликовала в материале "Крик о помощи". Украинский режиссер, сидящий в одном СИЗО с Вышинским, написал о пытках в тюрьме".

О том, в какой обстановке проходили предыдущие заседания суда по делу Олега Сагана "Страна.ua" сообщала в репортажах "Режиссера Олега Сагана из суда увезли неизвестные. Полицейские отдали им честь", а также "Подробности похищения режиссера из зала суда и рассмотрении дела" и "Под присмотром и давлением С14 режиссера Олега Сагана оставили в СИЗО еще на 2 месяца".