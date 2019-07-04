Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,805 грн/$1 с 25,935 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,79-25,82 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 5 июля официальный курс 25,870835 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 4 июля укрепился до 25,8987 грн/$1 с 26,0596 грн/$1.

Также НБУ установил курс гривни по отношению к основным валютам на пятницу, 5 июля:

1 доллар США - 25,87083500 (-0,17400600);

1 евро - 29,20299900 (-0,20944000);

1 рубль - 0,40805000 (-0,00214000).

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару до уровня апреля 2018 года.

Также мы сообщали, что в Киеве курс доллара в обменниках опустился ниже 26 гривен.