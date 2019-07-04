В руководстве туринского "Ювентуса" объявили о переходе своего легендарного 41-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона. Итальянец заключил с туринским клубом контракт до 30 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Буффон выступал за парижский "ПСЖ", куда перешел летом 2018 года на правах свободного агента. До этого на протяжении 17 лет Джанлуиджи выступал за "Ювентус".

В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом стал чемпионом Франции. По завершении сезона Буффон покинул "ПСЖ".

Фото: juventus.com

Ранее стало известно, что он возвращается к "старой синьоре" и готов быть вторым номером.