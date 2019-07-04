В Национальном совете телевидения и радиовещания создали рабочую группу для осуществления надзора за соблюдением СМИ избирательного законодательства во время избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду, которую возглавит замглавы Нацсовета Ульяна Фещук. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора в четверг.

Отмечается, что член Нацсовета Олег Черныш заявил, что также хочет присоединится в состав группы, на что Фещук отметила, что другие члены регуляторного органа могут принимать участие в ее работе по соглашению.

В обязанности рабочей группы войдет анализ распространяемой электронными СМИ информации, связанной с ходом избирательной кампании в соответствии с законами "О национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания", "О телевидении и радиовещании" и "О выборах народных депутатов Украины".

В рамках своей деятельности рабочая группа будет осуществлять мониторинг телерадиопрограмм, предусматривающий круглосуточный анализ речи общенациональных и местных СМИ. Также этот совещательный орган будет заниматься рассмотрением обращений и жалоб от юридических, физических лиц и представителей политических партий по вопросам, связанным с деятельностью вещателей во время предвыборной кампании.

Отметим, что Ульяна Фещук стала членом Нацсовета в 2015 году по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. 20 ноября 2014 года бывший юрист медиа холдинга УМХ (ООО "Украинский медиа холдинг") Ульяна Фещук была назначена главой юридического департамента Нацсовета. Фещук долгое время работала в команде основателя и экс-руководителя УМХ Бориса Ложкина, который в июне 2014 года был назначен главой Администрации президента Украины.

Ранее сообщалось, что Рада назначила продюсера из холдинга Ахметова членом Нацсовета по вопросам ТВ.

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